Нападение на кассира SMagic. Стороны примирились: дело прекращено

По факту нападения на кассира игротеки SMagic уголовное дело прекращено. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

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По его данным, сегодня в Октябрьском районном суде столицы прошло заседание, во время которого потерпевшая заявила устное ходатайство о прекращении уголовного дела.

Причиной этому послужили примирение и составление соглашения о примирении сторон.

Суд постановил прекратить дело.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.

Министерство внутренних дел России уже запретило въезд в страну в течение 10 лет кыргызстанцу Али Алимбаеву, который напал на русскоговорящую девушку.