Избил охранника швейного цеха и порезал ножом. Подозреваемый задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

По его данным, 18 октября 2021 года в милицию поступил вызов о том, что возле охранной будки швейного цеха в жилмассиве «Арча-Бешик» обнаружен труп мужчины Ш.А.

Выяснилось, что 17 октября охранник объекта Ш.А. пил алкогольные напитки с мужчиной по имени К. После словесной перепалки последний избил охранника, затем нанес ножевые ранения в области таза и ушел. Утром пострадавший скончался.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, в том числе в результате самоубийства, либо смерть двух или более лиц» УК КР.

Правоохранители задержали 32-летнего подозреваемого К.К. Ленинский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.