Сбой системы в аэропорту «Манас». Погранслужба объяснила произошедшее

Работа коммуникационных систем аэропорта «Манас» восстановлена. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКНБ. В ведомстве также объяснили причины произошедшего.

«Сегодня, 29 ноября, примерно в 8.15 был зафиксирован резкий скачок электрического напряжения в здании международного аэропорта «Манас». Сбоя в работе непосредственно системы пограничного контроля не было, так как серверное оборудование установлено в отдельном блоке», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, проблемы возникли в коммуникационных системах аэропорта.

Первоначально работники аэропорта подключили электричество только для освещения, при этом подача электричества в электротехнические устройства в коммуникационном отделе была осуществлена позднее.

Таким образом, все системы аэропорта временно перестали функционировать: система регистрации пассажиров, а также кабины паспортного контроля, коммуникации между которыми обеспечивает аэропорт.

Из-за сбоя в работе аэропорта произошли задержки двух рейсов Бишкек — Стамбул и Бишкек — Алматы.

«Пропуск граждан был возобновлен в 10.09. Пассажиры вышеуказанных рейсов прошли все виды контроля с задержкой в 30 минут», — уточнили в погранслужбе.

Напомним, о сбое в работе паспортного контроля редакции ранее сообщили очевидцы. По их словам, система перестала работать из-за проблем с электроснабжением. Это произошло примерно в 8.40-9.00, что осложнило регистрацию вылетающих из «Манаса» пассажиров.