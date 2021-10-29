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Российский блогер извинился перед кыргызстанцами за неуважение к ак калпаку

Российский молодой футболист и блогер Даниил Крапивников ударил ногой манекен с ак калпаком. Видео опубликовано в соцсетях.

Ролик, оскверняющий национальный головной убор, вызвал недовольство среди кыргызстанцев.

«Требуем извинений перед народом Кыргызстана и наказания в рамках закона. Кто этот бескультурный, который позволил себе такое хамское отношение к символике Кыргызстана? Он футболист. Подскажите, в каком клубе и городе он играет? Горе-футболист», — написала телеведущая, общественный деятель Ассоль Молдокматова и потребовала от спортсмена извинений за свой поступок.

Реакция 18-летнего футболиста Даниила Крапивникова не заставила себя долго ждать.

«Уважаемые жители Кыргызстана. Я приношу свои искренние извинения за мой отвратительный поступок. Я сделал это потому, что не знал, что это ваш национальный головной убор. Я знаю, что это меня не оправдывает. Но я с огромным уважением отношусь ко всем жителям Кыргызстана. Узнав, что на самом деле я сделал, я осуждаю свои действия и разделяю ваши чувства. Я обещаю, что подобное никогда не повторится. Еще раз искренне прошу у вас прощения», — написал на своей странице в Instagram блогер. 

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212065/
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