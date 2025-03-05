Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака, который отмечается в стране 5 марта. Текст поздравления распространила пресс-служба президента.

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Суйунбек Касмамбетов отметил, что национальная одежда, начиная с ак калпака, тесно связана с историей кыргызского народа и сохранилась до наших дней как важный элемент культурного наследия.

«Каждый аспект нашей национальной одежды, будь то ткань, шитье или узоры, имеет глубокое значение, служа связующим звеном между поколениями. В мире, полном постоянных изменений, мы должны помнить, что наша главная задача — передать нашим детям наследие, язык и традиции наших предков», — сказал он.

Сегодняшний день, отмечаемый как отдельная дата, является прекрасной возможностью напомнить о величии кыргызского народа, его уникальной культуре, гордиться ею и прославлять ее. Суйунбек Касмамбетов

Он также сообщил, что прилагаются усилия по включению женского головного убора ак элечек в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Напомним, ак калпак включен в этот список в 2019 году. Заявка от КР официально называлась «Ак калпак: традиционные умения и навыки изготовления и ношения кыргызского мужского головного убора».

День ак калпака ежегодно отмечается 5 марта. Официально этот день установлен постановлением Жогорку Кенеша в 2016-м, однако праздник отмечается в республике с 2011 года по инициативе кинорежиссера Ырысбека Жабирова.