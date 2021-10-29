Избиение мальчика в Канте. Обвиняемый обжаловал решение суда

Обвиняемый в жестоком избиении мальчика в Канте обжаловал приговор в Верховном суде. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдуминова.

Уточняется, что мужчина заявил, что не может выплатить штраф в размере 60 тысяч сомов.

«Ранее Чуйский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Обвиняемый заявил, что нигде не работает и не может выплатить штраф. Он просит заменить наказание на общественные работы», — сказала Назира Абдуминова.

Напомним, в мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором мужчина избивает маленького ребенка. Выяснилось, что инцидент произошел в феврале в Иссык-Атинском районе. С заявлением в милицию обратилась 25-летняя К.Б. Она просила принять меры в отношении своего сожителя, который избил ее сына, записал это на видео, а затем отправил ей в WhatsApp.