15:10
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Происшествия

На Иссык-Куле без вести пропавшая девушка найдена повешенной

В Тонском районе без вести пропавшая 19-летняя С.А. найдена повешенной на местном пляже. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что 26 октября с заявлением в милицию обратилась 39-летняя Т.К. Она просила помочь в поиске пропавшей дочери.

«По всей области были разосланы ориентировки на пропавшую девушку. 27 октября примерно в 7.00 в милицию поступило сообщение о найденном трупе неизвестной девушки на пляже. На месте происшествия милиционеры обнаружили тело 19-летней С.А. На шее погибшей была веревка, следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211970/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Суицид в Бишкеке. В МЧС объяснили, почему не растянули тент
В Иссык-Кульской области произошло землетрясение
В городе Ош 13-летняя девочка пыталась покончить жизнь самоубийством
Сидел на дороге. В Иссык-Кульской области насмерть сбили пьяного местного жителя
Пожары нанесли Иссык-Кульской области ущерб в 34 миллиона 886 тысяч сомов
Суицид девушки в Кемине. Милиция возбудила уголовное дело
В Кемине девушка покончила с собой. Родные считают, что ее убили
Сель в Джети-Огузском районе. Об угрозе подтопления жилья предупреждает МЧС
Сель в Иссык-Кульской области. От стихии пострадал и Джети-Огузский район
Сель в Тонском районе. В Сети появилось видео ночной стихии
Популярные новости
Случай массового отравления зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Попытка самоубийства в&nbsp;Бишкеке. С&nbsp;мужчиной до&nbsp;сих пор ведут переговоры Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Кайнар&raquo; В Бишкеке горит кафе «Кайнар»
Бизнес
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
28 октября, четверг
15:07
Бывший глава Лебединовского айыл окмоту подозревается в мошенничестве Бывший глава Лебединовского айыл окмоту подозревается в...
14:53
На Иссык-Куле без вести пропавшая девушка найдена повешенной
14:45
Ализа Солтонбекова освобождена от должности первого замминистра здравоохранения
14:43
Кыргызстанцы завоевали три приза конкурса «Снять за 48 часов»
14:40
У Дома правительства митингуют жители Тонского района