На Иссык-Куле без вести пропавшая девушка найдена повешенной

В Тонском районе без вести пропавшая 19-летняя С.А. найдена повешенной на местном пляже. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что 26 октября с заявлением в милицию обратилась 39-летняя Т.К. Она просила помочь в поиске пропавшей дочери.

«По всей области были разосланы ориентировки на пропавшую девушку. 27 октября примерно в 7.00 в милицию поступило сообщение о найденном трупе неизвестной девушки на пляже. На месте происшествия милиционеры обнаружили тело 19-летней С.А. На шее погибшей была веревка, следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.