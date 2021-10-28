Украли даже футболку. В Бишкеке напали на гражданина Индии и ограбили его

В Бишкеке напали на гражданина Индии и ограбили его. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

По его данным, потерпевший написал заявление в милицию и рассказал, что 19 октября примерно в 20.00 в одном из домов на улице Московской трое мужчин, угрожая ножом, отобрали у него $3 тысячи, 7 тысяч сомов, четыре телефона iPhone, еще три телефона Redmi, ноутбук, наушники, наручные часы, куртку, футболку и ботинки. Заявителя связали, а сами скрылись. Общей ущерб устанавливается.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. Правоохранители задержали четверых подозреваемых. Ленинский районный суд водворил троих в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Одну, 17-летнюю Н.О., передали под присмотр родителей.