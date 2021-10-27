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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Паспорт Орхана Инанды. Суд признал виновным экс-директора департамента ГРС

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным в коррупции экс-директора департамента регистрации населения при ГРС Дуйшона Сатыбалдиева. Об этом указывается в приговоре суда.

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В документе указывается, что Дуйшон Сатыбалдиев незаконно утвердил заключение об удовлетворении ходатайства о приеме в гражданство КР гражданина Турции Орхана Инанды. Бывший чиновник, по версии следствия, внес документ на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте, несмотря на то, что представитель ГКНБ был против этого.

«Ранее Орхану Инанды было отказано в приме в гражданство КР. Дуйшон Сатыбалдиев, злоупотребляя своими должностными полномочиями, вступив в сговор с сотрудниками ГКНБ, вынес заключение о том, что департамент регистрации населения не имеет возражений по ходатайству Орхану Инанды. Это повлияло на то, чтобы комиссия вынесла справку «О приеме в гражданство КР». На основании полученных положительных заключений и справок предоставленных президенту КР был вынесен указ о принятии гражданства Орханом Инанды», — отмечается в приговоре.

Так как Дуйшон Сатыбалдиев подписал соглашение о сотрудничестве, его оштрафовали на 360 тысяч сомов.

Ранее началась проверка по выдаче паспорта Орхану Инанды. ГУВД столицы сообщило, что у директора МОУ «Сапат» есть двойное гражданство. Он получил кыргызский паспорт в 2012 году.

Что касается Алмазбека Атамбаева, в отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, фактам коррупции и легализации преступных доходов.

Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211781/
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