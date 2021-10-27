В Чуйской области избили военного пенсионера. Милиция назначила экспертизу

В Аламединском районе Чуйской области сосед избил 75-летнего пенсионера Вооруженных сил КР Виктора Ерка. Об этом 24.kg сообщил сам пострадавший.

По его словам, 9 сентября примерно в 20.15 к его дому в дачном поселке Восход подъехал автомобиль, который перекрыл выездной путь. Когда супруга Виктора Ерка вышла на улицу, спросила к кому приехал водитель, тот ответил, что к Уланбеку Алимову — соседу. Женщина попросила объехать их подъездной путь, но мужчина сказал, что ему нравится стоять там.

«Вышел Уланбек Алимов, стал ломать ветки орешины, выражаться нецензурной бранью. Когда я вышел, меня схватили сзади за ворот футболки, развернули и ударили кулаком в лицо. Когда меня развернули, я увидел, что это был Уланбек Алимов. Я потерял сознание. От дальнейшего избиения остановила его супруга и еще двое мужчин. За это время сосед не приходил с извинениями», — сказал Виктор Ерк.

Пострадавший рассказал, что написал заявление в Аламединский РОВД. Судебно-медицинская экспертиза дала заключение о том, что Виктору Ерку причинен легкий вред здоровью. Не согласившись с выводами экспертов, Уланбек Алимов подал ходатайство о назначении комиссионной экспертизы.

В ГУВД Чуйской области подтвердили факт избиения военного пенсионера. По данным ведомства, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках КР.

«Милиционерами была допрошена жена заявителя. Она пояснила, что 9 сентября у нее произошел конфликт со своим соседом. Последний вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Ее муж вышел из дома и поругался с соседом. Мужчина ударил пенсионера кулаком в глаз. Личность обидчика установлена, им оказался А.У. Последний в ходе допроса пояснил, что 9 сентября к нему пришли установщики мебели на грузовой автомашине. Так как дорога к его дому узкая, водитель припарковался возле дома соседа. Супруга соседа вышла и начала ругаться, через некоторое время вышел сам сосед и тоже стал ругаться», — проинформировали в ведомстве.

Участник конфликта пояснил милиционерам, что нечаянно ударил пенсионера.

В милиции отметили, что для установления тяжести причиненного вреда здоровью заявителя сотрудниками милиции были назначены экспертизы.

«Установлено, что заявителю причинен легкий вред здоровью. Гражданин А.У. заявил ходатайство о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы, так как с первичной он не согласен. Для объективности и всесторонности данное ходатайство было удовлетворено, и по данному факту была назначена комиссионная экспертиза. Результаты еще не готовы. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.