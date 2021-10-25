В Санкт-Петербурге произошла драка с участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы

В Санкт-Петербурге произошла очередная массовая драка с участием мигрантов. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, драка произошла накануне во Фрунзенском районе. Иностранные рабочие подрались на Южном шоссе, где расположены шиномонтаж и фастфуд.

Правоохранители задержали троих уроженцев Кыргызстана 19-30 лет. Проверка показала, что самый юный из рабочих ранее приговаривался к штрафу за нарушение миграционного законодательства. Задержанный не смог сказать, по какому адресу сейчас зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

С августа по октябрь 2021 года в России произошло не менее 11 массовых драк трудовых мигрантов.