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Происшествия

В Санкт-Петербурге произошла драка с участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы

В Санкт-Петербурге произошла очередная массовая драка с участием мигрантов. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, драка произошла накануне во Фрунзенском районе. Иностранные рабочие подрались на Южном шоссе, где расположены шиномонтаж и фастфуд.

Правоохранители задержали троих уроженцев Кыргызстана 19-30 лет. Проверка показала, что самый юный из рабочих ранее приговаривался к штрафу за нарушение миграционного законодательства. Задержанный не смог сказать, по какому адресу сейчас зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

С августа по октябрь 2021 года в России произошло не менее 11 массовых драк трудовых мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211464/
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