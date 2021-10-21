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Происшествия

В Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и оружие

Оперативники Свердловского УВД Бишкека раскрыли кражу, в начале октября произошедшую в одной из новостроек столицы. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

«1 октября в УВД Свердловского района в 13.20 поступило сообщение о том, что в жилмассиве «Ак-Тилек» неизвестные лица, перепрыгнув через ворота, похитили из одного из частных домов гладкоствольное охотничье ружье марки «ИЖ-27», $270, 55 тысяч сомов, ноутбук, мобильный телефон, планшет, а также золотые изделия и наручные часы марок Garmin и Michaelkors», — говорится в сообщении.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Накануне оперативникам седьмого отдела УВД Свердловского района удалось установить и задержать подозреваемых. Одному из них 18, второму 25 лет. Оба водворены в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211097/
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