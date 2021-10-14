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В Якутии осудили кыргызстанца, умолчавшего о спонсоре террористов

В Якутии осудили кыргызстанца, умолчавшего о спонсоре террористов. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, 35-летнего кыргызстанца приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 205 «Несообщение о преступлении» УК РФ.

Сотрудники УФСБ расследуют уголовное дело в отношении иностранного гражданина Т., обвиняемого в финансировании терроризма. Установлено, что осужденный уроженец Кыргызстана был хорошо осведомлен о причастности подозреваемого к финансированию международной террористической организации.

Несмотря на возможность сообщить эту информацию в правоохранительные органы, он скрыл факт. Кыргызстанец полностью признал свою вину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210401/
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