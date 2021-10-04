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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В городе Ош милиция прекратила уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра

Уголовное дело в отношении экс-вице-мэра города Оша Жасура Азимова прекращено. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

Уточняется, что дело прекращено за отсутствием состава преступления.

«Материалы дела находились в УВД южной столицы», — сообщили в надзорном органе.

Напомним, Жасур Азимов подозревался в земельных махинациях. По версии следствия, постановлением вице-мэра Оша от 4 сентября 2020 года ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» был продан участок площадью 25 гектаров за 2 миллиона 500 тысяч сомов. Участок расположен на территории Жапалакского айыльного аймака. Прокуратурой города проведена проверка, в ходе которой рыночная стоимость участка установлена в размере 72 миллионов сомов. То есть стоимость участка была занижена на 69,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209144/
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