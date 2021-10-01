Взятка в $10 тысяч. Бывшего замминистра транспорта приговорили к штрафу

Бывшего заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева признали виновным в даче взятки. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Гособвинение просило признать Женишбека Ногойбаева и экс-директора Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбека Бекмуратова виновными по статье «Дача взятки в особо крупном размере» УК КР. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до 7,5 года.

Суд признал их виновными и приговорил каждого к штрафу в размере 300 тысяч сомов. Ранее они были освобождены из-под стражи и находились под домашним арестом», — сообщили редакции.

Напомним, что Женишбека Ногойбаева и Анарбека Бекмуратова задержали в феврале 2020 года при даче части взятки в размере $10 тысяч сотруднику ГКНБ за прекращение уголовного преследования.