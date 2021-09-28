В Бишкеке задержаны двое мужчин, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков

В Бишкеке при получении очередной партии наркотических средств из интернет-магазина задержан 23-летний С.А. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что при обыске у него обнаружены 18 специальных «термоусадок» красного цвета в количестве 18 штук, в которых содержались вещества растительного происхождения с запахом дикорастущей конопли (гашиш-чарс).

«Задержанный С.А. указал места ранее установленных им закладок в разных местах. В общей сложности у подозреваемого изъято 40 штук, что составляет 320 одноразовых доз. Цена одной дозы за грамм — 3 тысячи 100 сомов. В тот же день задержан второй соучастник преступления — 22-летний Э.А. Он признался в сбыте наркотиков и тоже указал на места заготовленных им «кладов». При вскрытии одной из «термоусадок» обнаружено кристаллообразное вещество белого цвета. Изъятые вещества являются смесью психотропного вещества «Альфа-PVP». Общий вес с упаковкой составил 20 граммов, что составило более 240 одноразовых доз на общую сумму 70 тысяч сомов», — рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Аламединским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО-1 столицы.