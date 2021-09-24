Мужчина жестоко избил и изнасиловал жену. Ему вынесли приговор

Кеминский районный суд признал виновным 36-летнего М.Т. по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК КР и приговорил к 15 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что подсудимый при детях изнасиловал супругу, а перед этим жестоко избил ее.

«В суде М.Т. частично признал свою вину. По его словам, он действительно избил свою супругу после того, как увидел, что она ему изменила. Потерпевшая рассказала, что состоит с супругом в гражданском браке. Она рассказала, что муж приревновал ее к родственнику. В день, когда все произошло, он заставил ее выпить водку, избил, а затем раздел и угрожал убийством. Женщину, с ее слов, изнасиловали при детях», — сообщили редакции.

В Чуйском областном суде редакции подтвердили, что мужчину приговорили к тюремному сроку. Однако подробности дела не стали разглашать, ссылаясь на то, что судебное разбирательство велось в закрытом режиме.