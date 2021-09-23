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Сюжет: Семейное насилие

Мужчина на почве ревности избил жену. Его приговорили к общественным работам

Узгенский районный суд признал виновным 35-летнего Б.Ч.К. по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках КР. Об этом указывается в решении суда.

По версии следствия, мужчина вернулся домой и поругался с супругой. Он бил ее кулаками по голове, тем самым нанеся легкий вред здоровью.

«В суде ревнивец признал свою вину. Он заявил, что, придя домой, увидел, что супруга спит. Через некоторое время его жене с российского номера позвонил мужчина. Когда обвиняемый стал перезванивать, тот сбросил звонок и не брал трубку. На этой почве он два раза ударил жену. Обвиняемый просил назначить ему легкое наказание. Мама потерпевшей в суде рассказала, что зять нигде не работает, выпивает и до последнего инцидента бил ее дочь. После случившегося потерпевшая уехала в Россию», — указывается в приговоре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208130/
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