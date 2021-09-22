Мужчина подрался с представителями ЛГБТ в ночном клубе Бишкека

В ночном клубе Бишкека мужчина подрался с тремя транссексуалами. Видео инцидента опубликовано в Instagram.

В ролике утверждается, что транссексуалов (парней в женских платьях) оскорбил один из посетителей. Между ними возникла перепалка, которая переросла в драку. Как отмечается, во время конфликта один из представителей ЛГБТ выплеснул некое химическое вещество в лицо оппонента.

На кадрах видно, что на место прибыли сотрудники милиции. Также на видео попал момент, как мужчина пинает одного из транссексуалов, последний в ответ ударил его. Милиционер пытался разнять дерущихся.

«Для меня их внешний вид показался странным. Внешне были похожи на женщину, но телосложение крупное. Назвал их «девушки-качки». Они стали нецензурно выражаться в мой адрес. Для меня это выглядело отвратительно», — прокомментировал произошедшее посетитель заведения.

В УВД Первомайского района 24.kg подтвердили факт.

«Сотрудники, прибывшие на место, доставили в РОВД Б.Н., 1997 года рождения, А.А., 1996 года рождения, и А.А., 1989 года рождения. Как отмечается, Б.Н. написала заявление на неизвестного мужчину, указав, что тот беспричинно нанес телесные повреждения», — заявили в милиции.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка.