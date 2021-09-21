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Происшествия

Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой

Без вести пропавшую 16-летнюю Хадичу Болотбекову нашли мертвой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что тело девушки нашли сегодня примерно в 13.30.

«Труп обнаружили местные жители между селами Серафимовка и Туз на берегу водохранилища. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Тело девушки родственники опознали. Все обстоятельства выясняются», — проинформировали в ГУВД.

Напомним, 14 сентября Хадича Болотбекова вышла из дома в селе Жайылма и не вернулась.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207864/
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