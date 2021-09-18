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Происшествия

В Бишкеке девушка поругалась с родителями и ушла из дома. Ее нашли через три дня

В Бишкеке 16-летняя девушка поругалась с родителями и ушла из дома. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, 14 сентября с заявлением в УВД обратилась мать с просьбой найти ее дочь 2005 года рождения. По ее словам, примерно в 7.00 после ссоры с родителями девушка вышла из дома и пропала.

Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Ленинского района и сразу начали поисковые и разыскные мероприятия.

«17 сентября оперативники криминальной милиции и инспекторы по делам несовершеннолетних примерно в 18.00 нашли девочку в Октябрьском районе. Сотрудники УВД Ленинского района в целях безопасности несовершеннолетней Ж.С. провели разъяснительную и профилактическую беседу с родителями», — отметили в управлении.

Сотрудники милиции выясняют все обстоятельства дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207567/
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