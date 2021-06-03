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Власть

Исчезновение Орхана Инанды. Поисками озаботился Совет безопасности Кыргызстана

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов сегодня провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов по ситуации с гражданином КР Орханом Инанды. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, чиновники МВД и ГКНБ представили информацию о ходе следственно-оперативных мероприятий по поиску Орхана Инанды.

Отмечается, что Марат Иманкулов еще раз отметил необходимость усиления межведомственной координации, взаимодействия и усиления всех необходимых следственно-оперативных мероприятий по скорейшему установлению местонахождения исчезнувшего кыргызстанца.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196344/
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