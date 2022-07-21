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Общество

Кыргызстанец потерялся в Нур-Султане. Дипломаты нашли сестер Нумонжона Саматова

Дипломаты нашли родственников потерявшегося в Казахстане 61-летнего кыргызстанца Нумонжона Саматова. Об этом сообщает посольство КР в РК.

По данным дипмиссии, совместно с представителями кыргызской диаспоры установлено местонахождение Нумонжона Саматова. В пресс-службе МИД проинформировали, что кыргызстанца обеспечили временным жильем.

Дипломаты нашли сестер мужчины, которые живут в России.

По их данным, Нумонжон Саматов находится в Казахстане с 2006 года, он работал поваром. Документов, удостоверяющих личность, у него нет.

МИД выясняет все обстоятельства и обещает помочь кыргызстанцу.

Ранее Нумонжон Саматов записал видео с просьбой найти его родственников и помочь ему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240172/
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