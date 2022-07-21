Кыргызстанец потерялся в Нур-Султане. Дипломаты нашли сестер Нумонжона Саматова

Дипломаты нашли родственников потерявшегося в Казахстане 61-летнего кыргызстанца Нумонжона Саматова. Об этом сообщает посольство КР в РК.
По данным дипмиссии, совместно с представителями кыргызской диаспоры установлено местонахождение Нумонжона Саматова. В пресс-службе МИД проинформировали, что кыргызстанца обеспечили временным жильем.
Дипломаты нашли сестер мужчины, которые живут в России.
По их данным, Нумонжон Саматов находится в Казахстане с 2006 года, он работал поваром. Документов, удостоверяющих личность, у него нет.
МИД выясняет все обстоятельства и обещает помочь кыргызстанцу.
Ранее Нумонжон Саматов записал видео с просьбой найти его родственников и помочь ему.