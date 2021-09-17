Кыргызстанец незаконно добывал криптовалюту, создав майнинг-ферму

ГКНБ выявил и пресек незаконную деятельность сети майнинг-ферм. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что кыргызстанец М.Д.Ю. незаконно добывал криптовалюту, создав майнинг-ферму и подключившись к электрическим сетям распредкомпании.

«Выявлены незаконно подключенные к энергосетям распредкомпании более 500 майнинг-ферм для обеспечения функционирования криптовалюты. Стоит отметить, что майнинг-фермы впоследствии приводят к дефициту выработанной электроэнергии, так как одно оборудование потребляет порядка 1 тысячи 500-3 тысяч киловатт в час», — сказали в ГКНБ.