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Кыргызстанец незаконно добывал криптовалюту, создав майнинг-ферму

ГКНБ выявил и пресек незаконную деятельность сети майнинг-ферм. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что кыргызстанец М.Д.Ю. незаконно добывал криптовалюту, создав майнинг-ферму и подключившись к электрическим сетям распредкомпании.

«Выявлены незаконно подключенные к энергосетям распредкомпании более 500 майнинг-ферм для обеспечения функционирования криптовалюты. Стоит отметить, что майнинг-фермы впоследствии приводят к дефициту выработанной электроэнергии, так как одно оборудование потребляет порядка 1 тысячи 500-3 тысяч киловатт в час», — сказали в ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Майнинг-ферма

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207475/
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