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Происшествия

В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве

В Московском районе милиция задержала подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что убийство произошло в селе Толок. Погибший — 49-летний А.Н.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По версии следствия, преступление совершено на почве пьяной ссоры между мужчинами. При распитии спиртных напитков в доме убитого между погибшим и подозреваемым возникла словесная перепалка. Подозреваемый несколько раз ударил убитого бутылкой из-под водки. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207268/
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