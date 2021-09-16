В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве

В Московском районе милиция задержала подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что убийство произошло в селе Толок. Погибший — 49-летний А.Н.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По версии следствия, преступление совершено на почве пьяной ссоры между мужчинами. При распитии спиртных напитков в доме убитого между погибшим и подозреваемым возникла словесная перепалка. Подозреваемый несколько раз ударил убитого бутылкой из-под водки. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.