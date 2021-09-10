Без вести пропавший 21-летний Даниил Марсаков найден живым

Без вести пропавший житель села Аламедин 21-летний Даниил Марсаков найден живым. Об этом 24.kg сообщили в Совете общественной безопасности.

«Его обнаружил один из местных жителей в горах, в районе Кой-Таша. За это время он ушел очень далеко от дома. Даниила передали родственникам. Парень сильно похудел, но угрозы его жизни и здоровью нет», — сказали волонтеры.

Напомним, Даниил Марсаков пропал 6 августа в селе Аламедин Чуйской области. Молодой человек ввиду особенностей здоровья не может ориентироваться на местности. Его поисками занимались волонтеры.