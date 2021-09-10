14:01
USD 84.80
EUR 100.34
RUB 1.16
Происшествия

Без вести пропавший 21-летний Даниил Марсаков найден живым

Без вести пропавший житель села Аламедин 21-летний Даниил Марсаков найден живым. Об этом 24.kg сообщили в Совете общественной безопасности.

«Его обнаружил один из местных жителей в горах, в районе Кой-Таша. За это время он ушел очень далеко от дома. Даниила передали родственникам. Парень сильно похудел, но угрозы его жизни и здоровью нет», — сказали волонтеры.

Напомним, Даниил Марсаков пропал 6 августа в селе Аламедин Чуйской области. Молодой человек ввиду особенностей здоровья не может ориентироваться на местности. Его поисками занимались волонтеры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206693/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 48-летний Касымбек Нарынбаев
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 21-летний Даниил Марсаков
Внимание, розыск! В Арашане без вести пропал 37-летний Талайбек Шаршеналиев
Гибель Владимира Волошина. Наказаны 15 сотрудников бишкекской милиции
Гибель Владимира Волошина. В морге рассказали хронологию событий
Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала, кто он, но бездействовала
Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в захоронении неопознанных
Исчезновение Владимира Волошина. В милиции уверяют, что занимаются его поисками
В Балыкчи пропала шестилетняя девочка, пока родители пили спиртное. Ее нашли
В Бишкеке месяц назад пропал 56-летний мужчина. Милиция не спешит его искать
Популярные новости
Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку
Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала, кто&nbsp;он, но&nbsp;бездействовала Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала, кто он, но бездействовала
Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека
Спецслужбы Таджикистана задержали кыргызстанца Спецслужбы Таджикистана задержали кыргызстанца
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
10 сентября, пятница
14:00
Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесценила генеральские звания Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесцен...
13:49
С бишкекчан собирают подписи в поддержку решения суда по «Кумтору»
13:48
Без вести пропавший 21-летний Даниил Марсаков найден живым
13:45
Глава кабмина Улукбек Марипов встретился с турецкими бизнесменами
13:24
За критику властей. МВД сообщило подробности задержания Орозайым Нарматовой