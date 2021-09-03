Кыргызстанца в Алтайском крае обвинили в убийстве соотечественника

Кыргызстанцу в Алтайском крае предъявили обвинение в убийстве соотечественника. Об этом сообщили в следственном комитете по региону.

По данным следствия, в конце августа обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с 44-летним соотечественником. Во время ссоры он выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.