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Происшествия

Кыргызстанца в Алтайском крае обвинили в убийстве соотечественника

Кыргызстанцу в Алтайском крае предъявили обвинение в убийстве соотечественника. Об этом сообщили в следственном комитете по региону.

По данным следствия, в конце августа обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с 44-летним соотечественником. Во время ссоры он выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205898/
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