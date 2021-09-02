Романтик из Каракола. Мужчина угонял машины, чтобы катать девушек

В Караколе задержали 31-летнего мужчину, который угонял автомашины, чтобы покатать на них знакомых девушек. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 17 июля в милицию обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестные угнали его машину марки Honda Odyssey в микрорайоне «Восход». Позже авто нашли в селе Ананьево Иссык-Кульского района. Однако задержать подозреваемого не удалось.

30 июля в этом же микрорайоне «Восход» у жительницы угнали Honda Odyssey. Вскоре ее автомашину обнаружили на территории областного центра, и вновь злоумышленнику удалось скрыться от сотрудников милиции.

Оба факта зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР. Как сообщается, на днях милиционеры задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Каракола Т.У., который ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Фото УВД Иссык-Кульской области. Подозреваемый

По словам задержанного, он совершал угон автомашин, чтобы просто покататься и прокатить своих знакомых девушек. Решением городского суда злоумышленник оставлен под подписку о невыезде. Следствие продолжается.