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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Стрельба в Бишкеке. Показания милиционера расходятся с записью видеокамер

Во время просмотра видеозаписей установлено, что показания инспектора Д.Ж. расходятся с первоначальными, где он утверждал, что случайно выстрелил в водителя в момент, когда тот оказал сопротивление и пытался выхватить табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что при первичном опросе инспектор Патрульной службы милиции Д.Ж. пояснил, что водитель Чингиз Абдыраев двигался по встречной улице на автомобиле марки RAV-4, его остановили за нарушение ПДД. Однако он на месте оставил документы и внезапно уехал при оформлении протокола, при этом устроил скандал с инспектором патрульной милиции.

«В первичных показаниях также указывается, что через некоторое время Чингиз Абдыраев вернулся и стал устраивать разборки, оказывать давление, начал провоцировать на конфликт и драку, высказывая угрозы, что расправится с инспектором. Далее водитель внезапно стал предпринимать попытки завладеть и выхватить у него табельное оружие. На законные требования не реагировал, в момент борьбы за оружие произошел случайный выстрел, в результате которого он был смертельно ранен», — уточнили в ГУВД.

В ведомстве пояснили, что следственно-оперативной группой при осмотре места происшествия с ближайших видеокамер были изъяты записи и приобщены к материалам расследования.

ГУВД Бишкека отмечает, что на месте происшествия были сотрудники из разных подразделений правоохранительных органов и прокуратуры, что исключает возможность проявления признаков укрывательства преступления и намеренного предоставления иной информации.

Напомним, накануне в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

Милиционера, застрелившего Чингиза Абдыраева, водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205520/
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