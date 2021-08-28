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Происшествия

Убийство школьницы в Кемине. Милиция ответила на заявление матери убитой

Следствие не нашло подтверждений, что перед убийством 16-летней Ольги Хабаровой подозреваемый в преступлении пытался ее изнасиловать. Так пресс-служба ГУВД Чуйской области прокомментировала заявление матери убитой школьницы — Лилии Хабаровой.

«В ходе следствия сотрудники милиции получили заключения соответствующих экспертиз, по которым факт изнасилования и попытка изнасилования не нашли подтверждения. В связи с чем подозреваемому предъявили обвинение по статье 130 «Убийство» УК КР», — говорится в сообщении.

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Лилия Хабарова после первого слушания по делу, которое  рассматривает Кеминский районный суд, сделала обращение. На процессе женщина узнала, что следствие не стало инкриминировать подозреваемому попытку изнасилования, оставив только статью за убийство. Он сам, по ее словам, уже начал отказываться от показаний, которые дал на следствии, ссылаясь на то, что его вынудили признаться в убийстве под давлением милиции

Преступление произошло в Кемине 21 июня. Утром школьница получила свидетельство о неполном среднем образовании. В 10.59 она позвонила маме с телефона соседа и сообщила, что вернется домой после поливных работ на их участке, но так и не вернулась. Тело девочки с признаками насилия нашли вечером того же дня в одной из лесопосадок города.

По подозрению в убийстве задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. По версии следствия, в день случившегося девочка действительно попросила у него телефон, чтобы позвонить маме. В какой-то момент мужчина стал трогать ее и домогаться. Она начала кричать, он, испугавшись огласки, задушил ее. Потом попросил машину у соседа, положил тело в авто и вывез в лес.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205463/
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