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Сотрудников Наццентра по предупреждению пыток не пустили в Баткенский ИВС

Сотрудники регионального отделения Национального центра по предупреждению пыток Айгуль Табалдыева и Алишер Эрматов 26 августа не смогли провести промежуточную проверку условий содержания задержанных в ИВС ОВД Баткенского района.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по указанию начальника изолятора временного содержания майора Эркина Борубаева их не пропустили в закрытое учреждение. 

«После того как капитан УВД Баткенского района Асан Аттокуров связался по телефону с начальником ИВС майором Эркином Борубаевым и сообщил о целях нашего визита, последний запретил проводить проверку. Он сослался на то, что четыре человека, сидящие в изоляторе, якобы заражены коронавирусом. «Не пропускайте их. Пусть делают, что хотят», — цитирует начальника ИВС Алишер Эрматов.

пресс-службы НЦПП
Фото пресс-службы НЦПП. ОВД Баткенского района

Предъявить экспертам документы, подтверждающие наличие заболевания у задержанных, в ИВС не смогли, как и объяснить, почему больные содержатся вместе со здоровыми задержанными. Отказали и в доступе к личным делам граждан.

Как заявил капитан Аттокуров, начальник ИВС разрешит провести проверку, «только когда у него появится свободное время».

Отмечается, что в июне этого года во время внезапной проверки ИВС эксперты выявили множество нарушений. Камеры изолятора, рассчитанные на 22 человека, были переполнены. Прогулочная площадка заставлена заполненными мусорными баками, ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств не проводилась, а в душевых не было электричества и не работала вентиляция.

Кроме того, при рассмотрении личных дел содержащихся в изоляторе обнаружили 18 человек, которые сидят на протяжении нескольких месяцев и даже лет, тогда как содержание людей в ИВС более 48 часов или 10 суток в течение месяца считается нарушением закона.

Были нарушения и в части заполнения анкет задержанных, проведения обыска, хранения лекарств с истекшим сроком годности.

Сотрудники региональных представительств Наццентра направят новый акт в прокуратуру Баткена с просьбой провести прокурорское расследование всех нарушений и в рамках закона наказать должностных лиц, виновных в этой ситуации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205402/
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