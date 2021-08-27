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Происшествия

Двойное убийство в Бишкеке. Подозреваемый 16-летний парень заявил о пытках

Подозреваемый в двойном убийстве 16-летний подросток заявил, что дал признательные показания под пытками. Об этом сообщает Наццентр по предупреждению пыток.

После обращения отца сотрудники центра провели беседу с подростком, который сегодня находится в следственном изоляторе учреждения № 14 ГСИН.

«В ходе беседы Ж.М. пояснил, что 12 мая он был задержан сотрудниками Свердловского РУВД Бишкека в селе Ой-Тал Иссык-Кульской области. По его словам, после этого милиционеры подвергли его пыткам в роще в селе Чон-Орукту», — сообщили в Наццентре.

Чтобы получить признательные показания, сотрудники милиции били задержанного по ребрам, надевали на голову целлофановый пакет с хлором и загоняли иголки под ногти.

«Затем его затолкали в багажник машины и привезли в УВД Свердловского района Бишкека. В кабинете сотрудники милиции продолжили пытать задержанного, угрожали пистолетом. Когда он отказался дать показания, оперативники пригрозили подкинуть наркотики и посадить в тюрьму его отца. После этого подросток признался в убийстве, которого, по его утверждению, не совершал», — прокомментировали дело в Наццентре по предупреждению пыток.

Напомним, 12 мая в Бишкеке в одном из домов барачного типа произошло двойное убийство — матери и дочери. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 16-летний Ж.М.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205372/
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