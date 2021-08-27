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Происшествия

Убийство мужчины в Чуйской области. Милиция ответила матери погибшего

Следствие по делу об убийстве Ибрахима Хурова в Иссык-Атинском районе проводилось в рамках закона. В ГУВД Чуйской области 24.kg прокомментировали заявление матери погибшего.

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В ведомстве опровергли ее обвинения в том, что следователи, пользуясь ее юридической неграмотностью, делали что хотели.

«Имеются материалы судебно-психолого-психиатрической экспертизы, где специалисты дают свое заключение о том, что преступление совершено в состоянии аффекта, поэтому статья обвинения была переквалифицирована. 6 апреля в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины. Милиционеры установили, что на трупе 34-летнего Ибрахима Хурова есть признаки насильственной смерти. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Была задержана гражданская жена убитого 27-летняя М.Ф.», — проинформировали в ГУВД.

В ведомстве пояснили, что в ходе допроса подозреваемая призналась в совершении преступления. Женщина рассказала, что 5 апреля примерно в 15.00 у нее с мужем произошла ссора, после чего он изнасиловал ее. Подозреваемая, с ее слов, от злости ударила мужа молотком по голове, когда он спал.

«Подозреваемую водворили в ИВС, а в последующем в отношении нее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По материалам дела милиция назначила судебно-медицинскую и судебно-психолого-психиатрическую экспертизы. По итогам было установлено, что преступление совершено в состоянии аффекта. Следователь назначил комиссионную экспертизу, которая подтвердила заключение первой. На основании этого обвинение переквалифицировано на статью «Убийство в состоянии аффекта» УК КР. После проведения всех следственных и оперативных мероприятий материалы дела переданы в суд», — рассказали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205319/
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