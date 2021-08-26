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Происшествия

Взрыв на реке Аламедин мог произойти от шумовой гранаты

В Бишкеке взрыв на реке Аламедин, по предварительным данным, произошел от шумовой гранаты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Уточняется, что когда спасатели прибыли на место вызова, они с помощью альпинистского снаряжения вытащили из русла реки пострадавших.

Напомним, в результате разрыва самодельного взрывного устройства пострадали двое детей. Оба госпитализированы в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. По факту взрыва милиция начала досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205242/
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