В Чуйской области убили мужчину. Президента просят взять дело под контроль

В Иссык-Атинском районе следствие признало, что подозреваемая в убийстве мужа совершила преступление в состоянии аффекта. Об этом 24.kg сообщила мама погибшего Ибрахима Хурова Санюр Янахунова.

По словам женщины, в апреле ее сына убили. Подозреваемой оказалась его супруга — Ф.М.

«Следователи Иссык-Атинского РОВД ввели меня в заблуждение сказав, что мне не нужен адвокат, потому что я потерпевшая по делу. Так как я юридически не подкована, милиционеры делали что хотели. Сначала Ф.М. обвинили по статье «Убийство» УК КР. В деле было заключение о вменяемости Ф.М., однако следователь повторно назначил экспертизу, которая показала, что подозреваемую довел до состояния аффекта мой сын. Уголовное дело передали в суд уже по статье «Убийство в состоянии аффекта» УК КР», — сказала Санюр Янахунова.

Потерпевшая просит президента Садыра Жапарова взять дело под личный контроль.

«Подозреваемая может отделаться условным сроком. Мой сын не мог довести ее до состояния аффекта. Я очень боюсь, что и суд закроет глаза на все и примет необъективное решение, потому что прокуратура района пошла на поводу у следователя и необоснованно утвердила дело, направив потом в суд», — добавила Санюр Янахунова.