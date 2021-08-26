09:49
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Происшествия

В Чуйской области убили мужчину. Президента просят взять дело под контроль

В Иссык-Атинском районе следствие признало, что подозреваемая в убийстве мужа совершила преступление в состоянии аффекта. Об этом 24.kg сообщила мама погибшего Ибрахима Хурова Санюр Янахунова.

По словам женщины, в апреле ее сына убили. Подозреваемой оказалась его супруга — Ф.М.

«Следователи Иссык-Атинского РОВД ввели меня в заблуждение сказав, что мне не нужен адвокат, потому что я потерпевшая по делу. Так как я юридически не подкована, милиционеры делали что хотели. Сначала Ф.М. обвинили по статье «Убийство» УК КР. В деле было заключение о вменяемости Ф.М., однако следователь повторно назначил экспертизу, которая показала, что подозреваемую довел до состояния аффекта мой сын. Уголовное дело передали в суд уже по статье «Убийство в состоянии аффекта» УК КР», — сказала Санюр Янахунова.

Потерпевшая просит президента Садыра Жапарова взять дело под личный контроль.

«Подозреваемая может отделаться условным сроком. Мой сын не мог довести ее до состояния аффекта. Я очень боюсь, что и суд закроет глаза на все и примет необъективное решение, потому что прокуратура района пошла на поводу у следователя и необоснованно утвердила дело, направив потом в суд», — добавила Санюр Янахунова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205162/
просмотров: 445
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулукском районе мужчина из-за долгов убил приятеля
В Чуйской области несовершеннолетний убил мужчину. Ему дали семь лет тюрьмы
В Караколе мужчина насмерть забил родственника
Житель Чуйской области до смерти избил отца и сам сдался милиции
В Таш-Кумыре женщина убила знакомую на почве ревности к мужчине
Убийство Лимонти. Суд отказал в переводе обвиняемого в СИЗО ГКНБ
Рост преступности. В Генпрокуратуре рассказали о раскрываемости
Убийство в селе Степном. В милиции рассказали подробности
В селе Степном мужчину убили, а затем отрезали ему голову
В Чуйской области в квартире обнаружили тело 70-летнего мужчины
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Неизвестные закидали камнями машины кыргызстанцев Ситуация на границе. Неизвестные закидали камнями машины кыргызстанцев
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикская сторона вновь начала копать траншеи Ситуация на границе. Таджикская сторона вновь начала копать траншеи
В&nbsp;страшной аварии в&nbsp;Суусамыре погибли девять человек. Среди них ребенок В страшной аварии в Суусамыре погибли девять человек. Среди них ребенок
Драка в&nbsp;Санкт-Петербурге. Кыргызстанца госпитализировали с&nbsp;ножевым ранением Драка в Санкт-Петербурге. Кыргызстанца госпитализировали с ножевым ранением
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
26 августа, четверг
09:47
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять...
09:45
Коронавирусом болеет 2 тысячи 858 человек, 423 — в тяжелом состоянии
09:44
В КР выявили 237 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 174 813
09:39
Сегодня депутаты Бишкекского горкенеша изберут мэра столицы
09:33
В Чуйской области убили мужчину. Президента просят взять дело под контроль