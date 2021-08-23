В Иссык-Атинском районе женщины, представляясь соцработниками, грабили пожилых

В Иссык-Атинском районе задержаны две женщины, которые грабили пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что подозреваемые представлялись социальными работниками.

«Две женщины заходили в дом к пожилым людям, представляясь социальными работниками. Подозреваемые утверждали, что государство предоставляет материальную помощь в размере 2 тысяч сомов. Они давали купюру номиналом 5 тысяч сомов, высматривали, где пожилой человек хранит деньги, когда тот искал сдачу. В этот момент одна отвлекала его, а другая обманом забирала все деньги. Милицией установлена причастность подозреваемых минимум к десяти фактам аналогичных краж на территории Чуйской области и Бишкека», — рассказали в ГУВД.

Задержанные 32-летняя И.К. и 26-летняя И.А. водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Одну из подозреваемых задержали при попытке выехать за пределы Кыргызстана.