В аэропорту «Манас» кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт» задержали гражданку Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что вылетающая рейсом Бишкек — Стамбул женщина при прохождении паспортного контроля предъявила пограничному наряду паспорт на имя 31-летней Б.А. Однако пограничники выявили несоответствие данных, указанных в документе.

«Гражданка КР — 34-летняя М.Г. хотела вылететь в Турцию по чужому общегражданскому паспорту. После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.