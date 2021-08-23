12:35
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Происшествия

Пьяная поножовщина в Сокулукском районе. Подробности

Задержанный по подозрению в покушении на убийство в Сокулукском районе ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
В Сокулукском районе мужчина ранил ножом двух собутыльников

Уточняется, что сообщение о двух пациентах с ножевым ранением поступило из территориальной больницы. Личности мужчин установлены, ими являются 44-летний М.Е. и 45-летний Х.Е.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» УК КР. Задержан подозреваемый — 31-летний Т.М. По предварительным данным, преступление совершено на почве пьяной ссоры между мужчинами. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из-за возникшей ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения. Назначены экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Сокулукского района», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204782/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Сокулук просят проверить загрязняющее воздух предприятие
На трассе Бишкек — Сокулук сбили насмерть пешехода
Дышать нечем. Сокулукская свалка горит уже несколько дней
В Сокулуке двое несовершеннолетних подозреваются в кражах из магазинов
В Сокулуке женщина на Lexus врезалась в грузовик, водитель которого скончался
В Сокулуке пьяный отец избил сына. Мама ребенка отказалась от претензий
В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Подозреваемый по делу рассказал свою версию
В Ошской области задержан мужчина, стрелявший в сотрудников милиции
В Сокулукском районе водитель насмерть сбил мужчину
Избиение шестилетнего Рамазана. Дело передано в суд
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Неизвестные закидали камнями машины кыргызстанцев Ситуация на границе. Неизвестные закидали камнями машины кыргызстанцев
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикская сторона вновь начала копать траншеи Ситуация на границе. Таджикская сторона вновь начала копать траншеи
Взял абрикосы на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов и&nbsp;скрылся. Подозреваемого задержали в&nbsp;Бишкеке Взял абрикосы на 2 миллиона сомов и скрылся. Подозреваемого задержали в Бишкеке
Страшная авария по&nbsp;улице Токомбаева в&nbsp;Бишкеке. Установлена личность водителя Страшная авария по улице Токомбаева в Бишкеке. Установлена личность водителя
Бизнес
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
Программа &laquo;Предпринимательство в&nbsp;сфере информационных технологий&raquo; в&nbsp;КГИПИ Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
23 августа, понедельник
12:23
Пьяная поножовщина в Сокулукском районе. Подробности Пьяная поножовщина в Сокулукском районе. Подробности
12:09
Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей
12:08
В Сокулукском районе мужчина ранил ножом двух собутыльников
12:03
Машину кыргызстанцев закидали камнями. Начато расследование инцидента на границе
11:56
В Балыкчи водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся. Его задержали