Пьяная поножовщина в Сокулукском районе. Подробности

Задержанный по подозрению в покушении на убийство в Сокулукском районе ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что сообщение о двух пациентах с ножевым ранением поступило из территориальной больницы. Личности мужчин установлены, ими являются 44-летний М.Е. и 45-летний Х.Е.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» УК КР. Задержан подозреваемый — 31-летний Т.М. По предварительным данным, преступление совершено на почве пьяной ссоры между мужчинами. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из-за возникшей ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения. Назначены экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Сокулукского района», — сообщили в ГУВД.