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В Сокулукском районе мужчина из-за долгов убил приятеля

В Сокулукском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 9 августа с заявлением в милицию обратился Ш.М., который просил помочь найти его 38-летнего брата. Последний ушел к своему знакомому 6 августа и не вернулся. При себе у пропавшего было около 750 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП. Милиционеры установили, что без вести пропавший покупал крупный рогатый скот и перепродавал его. Задержан подозреваемый. Им оказался мужчина, к которому направился без вести пропавший. Задержанный признался в убийстве.

«По предварительным данным, мужчины поссорились из-за долга подозреваемого перед убитым. 7 августа задержанный ударил мужчину камнем, последний скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вывез тело на своей машине и закопал труп около канала. После сжег авто среди камышей, телефон и складной нож выбросил в Ат-Башинский канал», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204748/
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