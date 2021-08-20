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Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Жителя Токмака подозревают в развращении девочки. Адвокат заявила о пытках

В Токмаке мужчину подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Его адвокат Асель Сабурканова заявила 24.kg, что признания ее подзащитного получены под пытками. 

По ее словам, сотрудник уголовного розыска ГОВД Токмака избил У. У. уулу для получения признательных показаний.

«На сегодня два факта применения пыток зарегистрированы прокуратурой в ЕРПП. 25 июня в милицию поступило заявление о развратных действиях со стороны якобы моего подзащитного. В этот день его доставили в ГОВД Токмака, где под пытками взяли признательные показания. Его привели к следователю, подозреваемый на допросе дал признательные показания. У. У. уулу отпустили, так как не было заключения экспертизы. Официально его задержали спустя месяц — 30 июля. Второй факт пыток был зарегистрирован 13 августа. У моего подзащитного есть следы побоев. Медицинское освидетельствование подтвердило, что У. У. уулу избили. У него сломаны два ребра, есть кровоподтеки. Сейчас следствие ведет УГКНБ Чуйской области», — сказала Асель Сабурканова.

Отметим, мужчину подозревают в развратных действиях в отношении 13-летней девочки. По данным следствия, он завел подростка во двор своего дома и показал свой половой орган.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204589/
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