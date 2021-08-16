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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

В Оше милиционер ехал по встречной полосе и поругался с очевидцем нарушения

В Оше сотрудник милиции грубо нарушил Правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения. Инцидент получил широкую огласку в соцсетях.

из соцсетей
Фото из соцсетей

Увидев, что его снимает камера видеорегистратора на машине очевидца, он пытался отобрать у мужчины мобильный телефон. Служба внутренних расследований МВД начала служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД южной столицы.

По ее данным, сотрудник правоохранительных органов, грубо нарушивший ПДД, уже оштрафован.

По факту конфликта с другим водителем служебное расследование продолжается. Собранные материалы будут направлены в прокуратуру города для дачи юридической оценки.

«Все, кто будет порочить честь сотрудников милиции, понесут наказание в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе ГУВД Оша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204020/
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