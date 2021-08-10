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Происшествия

В Бишкеке мужчине стало плохо в маршрутке, он скончался

В Бишкеке мужчине стало плохо в маршрутке, он скончался. Информацию 24.kg подтвердили в УПСМ столицы и Центре экстренной медицины.

По словам очевидцев, мужчина ехал в маршрутке № 111.

«Вначале он чувствовал себя нормально, смотрел что-то в телефоне, но в какой-то момент ему стало плохо, у него начались судороги и он упал. Маршрутка остановилась недалеко от остановки на проспекте Чуй. Пассажиры вынесли мужчину без сознания на обочину дороги и вызвали скорую», — отметили очевидцы.

Заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов 24.kg рассказал, что медики по прибытии на место вызова констатировали биологическую смерть мужчины. Со слов знакомого погибшего, ему было 30 лет.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203593/
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