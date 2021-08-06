На Иссык-Куле в собственность государства вернули участок за 100 миллионов сомов

Земельный участок стоимостью более 100 миллионов сомов на Иссык-Куле возвращен в государственную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, установлено, что в нарушение требований земельного законодательства сельская управа Кара-Ой Иссык-Кульского района 31 марта 1999 года предоставила в частную собственность земельный участок площадью 10 гектаров гражданину Ш.Э.

В целях возврата указанного объекта в государственную собственность прокуратура внесла исковые заявления в судебные органы, которые удовлетворены во всех судебных инстанциях.

В данный момент земельный участок стоимостью 101 миллион 641 тысяча сомов на основании акта прокурорского реагирования принят на баланс государства.