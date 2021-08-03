В Баткенской области спасатели МЧС укрепляют берега реки Кок-Ирим

В Баткенской области близ села Бирдик спасатели МЧС продолжают работы по укреплению берегов реки Кок-Ирим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Для укрепления левого берега реки было выделено
Отмечается, что по планам в Тогуз-Тороуском районе в этом году возведут четыре защитные дамбы.
Напомним, в Кыргызстане участились случаи схода селей. Так, 12 июля на джайлоо Мал-Калды грязевые потоки унесли восемь жителей, в том числе детей. 30 июля от схода селей сильно пострадали Тонский и Джети-Огузский районы Иссык-Кульской области.