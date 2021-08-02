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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 354 нарушения Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 354 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной службы милиции.

По ее данным, 76 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 24, остановили без водительских удостоверений — 55 человек, по проекту «Безопасный город» — 31 водитель, нарушили ПДД также 176 пешеходов.

На штрафстоянку поставили 344 машины.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202838/
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