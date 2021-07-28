Цифра дня. 1,8 миллиарда сомов штрафов оплатили водители в Кыргызстане

За все время существования проекта «Безопасный город» в отношении нарушителей в Бишкеке и Чуйской области было вынесено 2 миллиона 513 тысяч 618 постановлений о нарушениях Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Из общего числа штрафов оплачены чуть больше половины — 1 миллион 675 тысяч 889 постановлений (66,6 процента) на сумму 1 миллиард 850 миллионов 523 тысячи 915 сомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 74 тысячи 998 постановлений на сумму в 236 миллиона 758 тысяч сомов были направлены в судебные органы для принудительного исполнения.

За все время в комиссию МВД Кыргызской Республики по делам о нарушениях поступило на рассмотрение 8 тысяч 547 дел. Комиссией было проведено 132 заседания, на которых рассмотрено 8 тысяч 519 дел, из них в силе оставлено 2 тысячи 116 постановлений, прекращено 6 тысяч 403 дела.