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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 196 нарушений Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 196 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной службы милиции.

По ее данным, 61 водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 5, остановили без водительских удостоверений — 78 человек, с подложными номерами — 3 водителя, нарушили ПДД также 149 пешеходов.

На штрафстоянку поставили 286 машин.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202174/
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