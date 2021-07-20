За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 277 нарушений Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 277 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной службы милиции.

По ее данным, 53 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 17, остановили без водительских удостоверений — 63 человека, нарушили ПДД также 160 пешеходов.

На штрафстоянку поставили 383 машины.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.