20:50
USD 84.76
EUR 100.44
RUB 1.14
Происшествия

Нарушителям ПДД в Бишкеке за полгода выписали штрафы на 214 миллионов сомов

В Бишкеке за 6 месяцев зафиксировали 152 тысячи 786 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года протоколов составлено на 75 тысяч 240 больше.

С января по июнь выявили 1 тысячу 543 пьяных водителя за рулем, без водительских удостоверений остановили 1 тысячу 766 граждан, за автохулиганство — 33, за управление машиной с тонировкой — 328.

На штрафстоянку поставили 11 тысяч 587 авто.

Сумма за составленные протоколы — 214 миллионов 440 тысяч 500 сомов, из них 48 миллионов 755 тысяч 352 сома взыскано в государственный бюджет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201310/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
С начала июля водители в Чуйской области совершили 807 нарушений ПДД
«Гелендваген» на пляже. Водителя нашли и оштрафовали
В Бишкеке задержали водителя Toyota Camry с подложными номерами
В Бишкеке за два дня выявили 1 тысячу 413 нарушений ПДД
28 штрафов на 37 тысяч сомов. Злостный нарушитель ПДД ездит по дорогам Бишкека
В центре Бишкека столкнулись три автомобиля. Toyota Prius перевернулась
В Бишкеке в результате аварии перевернулась пассажирская маршрутка
В Бишкеке задержали подозреваемого в угоне Honda Fit
Сегодня и завтра в Бишкеке пройдут усиленные рейды на дорогах
Подозреваемого в автонаезде водителя ВАЗ-2115 задержали в Бишкеке
Популярные новости
Инцидент на&nbsp;Иссык-Куле. Представитель Россотрудничества сделал заявление Инцидент на Иссык-Куле. Представитель Россотрудничества сделал заявление
Сотрудник ГКНБ присвоил $200&nbsp;тысяч. Стали известны подробности Сотрудник ГКНБ присвоил $200 тысяч. Стали известны подробности
Сын депутата Торобая Зулпукарова Нуригман напал на&nbsp;девушку Сын депутата Торобая Зулпукарова Нуригман напал на девушку
В&nbsp;Бишкеке начальника отдела ГКНБ задержали за&nbsp;присвоение $200 тысяч В Бишкеке начальника отдела ГКНБ задержали за присвоение $200 тысяч
Бизнес
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
16 июля, пятница
20:46
Нарушителям ПДД в Бишкеке за полгода выписали штрафы на 214 миллионов сомов Нарушителям ПДД в Бишкеке за полгода выписали штрафы на...
20:23
В Россию из Кыргызстана пытались провезти 21 тонну подкарантинной продукции
20:06
В Беларуси проходят массовые обыски в офисах журналистов и правозащитников
19:46
В Ала-Букинском ИВС задержанных держат больше положенного срока
19:30
Цифра дня. 166,4 миллиона сомов выделили на компенсации медикам за июнь