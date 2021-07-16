Нарушителям ПДД в Бишкеке за полгода выписали штрафы на 214 миллионов сомов

В Бишкеке за 6 месяцев зафиксировали 152 тысячи 786 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года протоколов составлено на 75 тысяч 240 больше.

С января по июнь выявили 1 тысячу 543 пьяных водителя за рулем, без водительских удостоверений остановили 1 тысячу 766 граждан, за автохулиганство — 33, за управление машиной с тонировкой — 328.

На штрафстоянку поставили 11 тысяч 587 авто.

Сумма за составленные протоколы — 214 миллионов 440 тысяч 500 сомов, из них 48 миллионов 755 тысяч 352 сома взыскано в государственный бюджет.