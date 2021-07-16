В Бостери бойцы СОБРа помогли найти потерявшегося ребенка

В Бостери бойцы СОБРа помогли найти потерявшуюся трехлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Иссык-Кульской области.

«Семья отдыхала на пляже пансионата «Золотые пески» и не заметила, как пропала их трехлетняя дочь. Когда поиски не принесли результатов, они обратились за помощью к бойцам ОСО ПСН МВД, обеспечивающим общественный порядок. Выслушав родителей и уточнив приметы пропавшей девочки, они незамедлительно приступили к поискам несовершеннолетней», — сообщили в милиции.

Отмечается, что ребенка удалось найти спустя три часа за пределами пансионата. В целости и сохранности она была передана родителям.